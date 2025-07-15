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РФ ударила по Шосткинской громаде: один пострадавший, повреждено медучреждение

РФ атаковала Шосткинскую громаду (facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Мария Рагуткина

Шосткинская громада Сумской области в ночь на 15 июля подверглась жесткому российскому удару. Пострадал минимум один человек.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Этой ночью Шосткинская община снова подверглась вражеской атаке.  Предварительно, один человек пострадал. Ему оказывается медицинская помощь", - сообщил Григоров.

По его словам, в результате российского удара повреждения получило здание медицинского учреждения. Также повреждены многоквартирные и частные дома.

"Масштабы разрушений уточняются. Идет ликвидация последствий", - подытожил он.

Между тем, дроновая атака Россиян продолжается. По состоянию на 3:46 Воздушные силы ВСУ сообщили, что ударные беспилотники были зафиксированы в Днепропетровской области. Они держали курс на Запад.

Также дроны были замечены на востоке Черниговской области. Они летели в южном направлении. В частности, тревога применения "Шахедов" была в Запорожье.

Атака на Украину 14 июля

За последние сутки враг выпустил по Украине две ракеты, нанес 64 авиаудара и сбросил 100 управляемых авиабомб. Об этом сообщалось в вечерней сводке Генштаба.

Оккупанты для ударов применили 1168 дронов. Также россияне осуществили 3980 обстрелов позиций украинских войск и мирных населенных пунктов.

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