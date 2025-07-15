РФ ударила по Шосткинской громаде: один пострадавший, повреждено медучреждение

"Этой ночью Шосткинская община снова подверглась вражеской атаке. Предварительно, один человек пострадал. Ему оказывается медицинская помощь", - сообщил Григоров.

По его словам, в результате российского удара повреждения получило здание медицинского учреждения. Также повреждены многоквартирные и частные дома.

"Масштабы разрушений уточняются. Идет ликвидация последствий", - подытожил он.

Между тем, дроновая атака Россиян продолжается. По состоянию на 3:46 Воздушные силы ВСУ сообщили, что ударные беспилотники были зафиксированы в Днепропетровской области. Они держали курс на Запад.

Также дроны были замечены на востоке Черниговской области. Они летели в южном направлении. В частности, тревога применения "Шахедов" была в Запорожье.