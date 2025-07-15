РФ ударила по Шосткинской громаде: один пострадавший, повреждено медучреждение

Шосткинская громада Сумской области в ночь на 15 июля подверглась жесткому российскому удару. Пострадал минимум один человек.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Этой ночью Шосткинская община снова подверглась вражеской атаке. Предварительно, один человек пострадал. Ему оказывается медицинская помощь", - сообщил Григоров.
По его словам, в результате российского удара повреждения получило здание медицинского учреждения. Также повреждены многоквартирные и частные дома.
"Масштабы разрушений уточняются. Идет ликвидация последствий", - подытожил он.
Между тем, дроновая атака Россиян продолжается. По состоянию на 3:46 Воздушные силы ВСУ сообщили, что ударные беспилотники были зафиксированы в Днепропетровской области. Они держали курс на Запад.
Также дроны были замечены на востоке Черниговской области. Они летели в южном направлении. В частности, тревога применения "Шахедов" была в Запорожье.
За последние сутки враг выпустил по Украине две ракеты, нанес 64 авиаудара и сбросил 100 управляемых авиабомб. Об этом сообщалось в вечерней сводке Генштаба.
Оккупанты для ударов применили 1168 дронов. Также россияне осуществили 3980 обстрелов позиций украинских войск и мирных населенных пунктов.
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