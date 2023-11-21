РФ вдарила по шахті і лікарні в Селидовому: 6 поранених і жертва, під завалами люди

Так, вночі російські військові завдали чотири ракетні удари по місту.

Удар по лікарні

Перші дві ракети, як розповів голова МВС Ігор Клименко, близько 23:30 влучили по території лікарні.

"Пошкоджено 2 будівлі медзакладу, 6 цивільних людей отримали поранення", - зазначив він.

Він додав, що під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають.

Удар по шахті

За кілька хвилин після удару по лікарні окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті.

"Один працівник підприємства загинув", - зазначив Клименко. Як розповіли у Міненерго, загиблий - 63-річний Віктор Кужель.

Крім того, 39 гірників опинились заблокованими під землею.

"Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню. Також пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач", - додав голова МВС.

Як уточнили в Міненерго, йдеться про шахту ДП "Селідоввугілля".

"Внаслідок влучень двох ракет шахта зазнала серйозних пошкоджень. Зокрема, утворилася вирва діаметром 10 м, зруйновані будівлі, пошкоджені лінії електропередачі", - розповіли в міністерстві.

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Обстріл Козачої Лопані

Сьогодні, близько 06:00, обстріляв смт. Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа.

"Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 29-річного цивільного чоловіка", - розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл Херсона

Окупанти зранку вже встигли атакувати і Херсон. Зокрема, обстріляли житловий будинок.

"Поранення ноги отримав 59-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги", - розповіли в Херсонській ОВА, показавши відео наслідків.

Обстріл України 21 листопада

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські війська вночі випустили по території України 11 дронів-камікадзе типу "Шахед" та 5 ракет двох типів. ППО працювала у Дніпропетровській, Волинській областях та у Хмельницькому районі.

Зокрема, як пізніше зазначили у Повітряних силах ЗСУ, ППО збила 9 з 10 дронів-камікадзе, і одну ракету "Іскандер-К", ймовірно, в небі над Дніпропетровською областю. Крім того, чотири ракети С-300 окупанти запустили на Донецькому напрямку, ймовірно, атакувавши Селидове.