РФ ударила по шахте и больнице в Селидово: 6 раненых и жертва, под завалами люди

Так, ночью российские военные нанесли четыре ракетных удара по городу.

Удар по больнице

Первые две ракеты, как рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко, около 23:30 попали по территории больницы.

"Повреждены 2 здания медучреждения, 6 гражданских людей получили ранения", - уточнил он.

Он добавил, что под завалами могут быть пострадавшие, поэтому поисковые работы продолжаются.

Удар по шахте

Через несколько минут после удара по больнице оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте.

"Один работник предприятия погиб", - отметил Клименко. Как рассказали в Минэнерго, погибший - 63-летний Виктор Кужель.

Кроме того, 39 шахтеров оказались заблокированы под землей.

"По состоянию на данный момент все шахтеры подняты на поверхность. Также повреждены 4 здания, 19 транспортных средств, линия электропередач", - добавил глава МВД.

Как уточнили в Минэнерго, речь идет о шахте ГП "Селидовуголь".

"В результате попаданий двух ракет шахта получила серьезные повреждения. В частности, образовалась воронка диаметром 10 м, разрушены здания, повреждены линии электропередачи", - рассказали в министерстве.

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Обстрел Козачьей Лопани

Сегодня, около 06:00, обстрелял пгт. Казачья Лопань Харьковского района. В результате обстрела был поврежден частный жилой дом, произошел пожар.

"После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего 29-летнего гражданского мужчины", - рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрел Херсона

Оккупанты утром уже успели атаковать и Херсон. В частности, обстреляли жилой дом.

"Ранение ноги получил 59-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи", - рассказали в Херсонской ОВА, показав видео последствий.

Обстрел Украины 21 ноября

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские войска ночью выпустили по территории Украины 11 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 5 ракет двух типов. ПВО работала в Днепропетровской, Волынской областях и в Хмельницком районе.

В частности, как позже уточнили в Воздушных силах ВСУ ПВО сбила 9 из 10 дронов-камикадзе, и одну ракету "Искандер-К", вероятно, в небе над Днепропетровской областью. Кроме того, четыре ракеты С-300 оккупанты запустили на Донецком направлении, по всей видимости, атаковав Селидово.