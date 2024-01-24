РФ вдарила ракетою по Гірнику в Донецькій області: двоє загиблих, багато поранених

"Росіяни атакували місто сьогодні близько 16-ї години - влучили в житлову забудову. Пошкоджено 2 багатоповерхівки та 43 приватні будинки на п'яти вулицях", - йдеться в заяві.

За його словами, щонайменше 2 людини загинули і 8 поранені. Серед поранених є 16-річний хлопець, він у вкрай важкому стані.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/vadym.filashkin)

"Черговий цілеспрямований і усвідомлений удар по цивільним, черговий воєнний злочин росіян", - написав Філашкін.

Очільник області наголосив, що ворог прагне вбити якомога більше українців. За таких обставин правильним вибором стане евакуація з Донецької області у більш безпечні регіони України.

Інформація від рятувальників

Зазначається, що співробітники ДСНС врятували 1 людину та вилучили тіло жінки з-під зруйнованого внаслідок ворожого удару будинку.

На місці обстрілу рятувальники виявили поранену дитину, якій надали домедичну допомогу та транспортували до лікарні.

Також з-під завалів будинку рятувальники вилучили тіло загиблої жінки. Роботи завершено.

Розпочато розслідування

Прокуратура повідомила, що внаслідок ракетного удару по Гірнику було пошкоджено домоволодіння та автомобіль. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Обстріли Донецької області

Російські загарбники щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області, і під ворожими ударами постійно перебувають як прифронтові населені пункти регіону, так і ті, що знаходяться в відносному тилу.

Під обстріли потрапляють, серед іншого, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура.

Сьогодні російські війська вдарили по інфраструктурному об'єкту в Донецькій області і через це в Покровській громаді відсутня вода.