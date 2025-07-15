РФ вдарила ракетами по Шостці: поранено дитину, пошкоджено лікарню

Обстріл Шостки

Нагадаємо, що ввечері, 12 липня, росіяни вдарили безпілотниками по Шосткинській громаді. Спалахнули пожежі.

Внаслідок російської атаки загорілися нежитлові приміщення.

Крім того, вдень ворог ударив по області, унаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє жителів одного із сіл Великочорнецького старостату. Повідомлялося про руйнування і пошкоджені будинки.

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