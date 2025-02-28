РФ вдарила по приватному сектору Краматорська, пошкоджено понад 40 домогосподарств

За попередніми даними, внаслідок удару росіян знов постраждала приватна забудова, пошкоджено понад 40 домогосподарств. Також відомо що як мінімум один будинок було зруйновано.

На місці обстрілу працюють комунальники, остаточні наслідки удару - з'ясовуються.

Станом на 14:25 інформації про постраждалих не надходило.

Фото: Краматорська росіяни обстріляли 28 лютого (t.me/kramatorsk_rada)

Краматорськ

Краматорськ - одне з найбільших промислових і адміністративних міст Донецької області, яке виконує функції обласного центру на підконтрольній Україні території. Воно відоме своєю машинобудівною промисловістю, зокрема підприємствами, що спеціалізуються на виробництві обладнання для металургії та енергетики.

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, російська армія вдень вівторка, 25 лютого, вдарила по приватному сектору міста Краматорськ. За попередніми даними, в результаті удару одна людина загинула, ще 14 людей отримали поранення - серед них четверо дітей.