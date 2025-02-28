РФ ударила по частному сектору Краматорска, повреждено более 40 домохозяйств

По предварительным данным, в результате удара россиян вновь пострадала частная застройка, повреждено более 40 домохозяйств. Также известно, что как минимум один дом был разрушен.

На месте обстрела работают коммунальщики, окончательные последствия удара - выясняются.

По состоянию на 14:25 информации о пострадавших не поступало.

Фото: Краматорск россияне обстреляли 28 февраля (t.me/kramatorsk_rada)

Краматорск

Краматорск - один из крупнейших промышленных и административных городов Донецкой области, который выполняет функции областного центра на подконтрольной Украине территории. Он известен своей машиностроительной промышленностью, в частности предприятиями, специализирующимися на производстве оборудования для металлургии и энергетики.

Обстрелы Краматорска

Напомним, российская армия днем вторника, 25 февраля, ударила по частному сектору города Краматорск. По предварительным данным, в результате удара один человек погиб, еще 14 человек получили ранения - среди них четверо детей.