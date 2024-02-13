РФ вдарила прицільним вогнем по Херсону. Під ударом були медзаклади та житлові будинки (відео)

Російські терористи обстріляли Херсон вдень вівторка, 13 лютого. Під ударами знаходились житлові будинки та медичні заклади.
Про це розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За його даними, Росія почала обстрілювати Херсон близько 13:00.
"Цього разу під масованим вогнем опинилися зупинка громадського транспорту, житлові будинки, одразу два медичних заклади", - написав Мрочко.
За словами очевидців, вогонь по місту вівся прицільний, тому дивом обійшлося без жертв.
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Так у неділю, 11 лютого, російські військові від ранку обстрілювали Херсонську область. В результаті численних атак було поранено кількох цивільних людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.