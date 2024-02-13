РФ ударила прицельным огнем по Херсону. Под ударом были медучреждения и жилые дома (видео)

Российские террористы обстреляли Херсон днем вторника, 13 февраля. Под ударами находились жилые дома и медицинские заведения.
Об этом рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По его данным, Россия начала обстреливать Херсон около 13:00.
"На этот раз под массированным огнем оказались остановка общественного транспорта, жилые дома, сразу два медицинских учреждения", - написал Мрочко.
По словам очевидцев, огонь по городу велся прицельный, потому чудом обошлось без жертв.
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.
Так, в воскресенье, 11 февраля, российские военные с утра обстреливали Херсонскую область. В результате многочисленных атак были ранены несколько гражданских людей.
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