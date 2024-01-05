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РФ вдарила по аграрному підприємству в Інгульці. Є жертва та поранений

Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ввечері п'ятниці, 5 січня, Російська Федерація завдала чергорого удару по Херсонській обалсті. Росіяни влучили аграрному підприємству у селі Інгулець.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, від отриманих поранень загинув 35-річний чоловік.

Також поранено було 60-річного жителя.

"Потерпілому надали медичну допомогу у лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно", - написав Прокудін.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона сьогодні вранці. Через атаку спалахнув склад з гуманітаркою, четверо людей постраждали.

Обстріли Херсона

Російські війська обстрілюють Херсон і правобережжя Херсонської області навіть після того, як українські сили оборони повернули ці населені пункти під свій контроль восени 2022 року після повного захоплення регіону РФ у лютому 2022 року.

Так, 26 грудня окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Крім того, поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської області та двоє цивільних.

А вночі на 5 січня російська армія вдарила трьома "шахедами" по Високому Тягінській громаді. Під обстріл потрапило модульне містечко, 7 людей постраждали.

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ХерсонВійна Росії проти України