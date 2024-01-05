RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ ударила по аграрному предприятию в Ингульце. Есть жертва и раненый

Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вечером пятницы, 5 января, Российская Федерация нанесла очередной удар по Херсонской области. Россияне попали аграрному предприятию в селе Ингулец.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его данным, от полученных ран погиб 35-летний мужчина.

Также ранен был 60-летний житель.

"Пострадавшему была оказана медицинская помощь в больнице, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно", - написал Прокудин.

Напомним, российские войска обстреляли Днепровский район Херсона сегодня утром. Из-за атаки вспыхнул состав с гуманитаркой, четыре человека пострадали.

Обстрелы Херсона

Российские войска обстреливают Херсон и правобережье Херсонской области даже после того, как украинские силы обороны вернули эти населенные пункты под свой контроль осенью 2022 после полного захвата региона РФ в феврале 2022 года.

Так, 26 декабря оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний сотрудник полиции в Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое сотрудников полиции Херсонской области и двое гражданских.

А ночью на 5 января российская армия ударила тремя "шахедами" по Высокому Тягинскому обществу. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна России против Украины