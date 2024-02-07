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РФ вдарила по підприємству у Новомосковську: потрощена майже вся техніка

Фото: РФ вдарила по підприємству у Новомосковську, потрощена майже вся техніка (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки РФ по Україні 7 лютого окупанти обстріляли Новомосковськ Дніпропетровської області. Під удар потрапило підприємство з благоустрою міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Через нічну атаку у Новомосковську потрощена майже вся комунальна техніка. Трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид", - розповів він.

За словами голови ОВА, ворожі безпілотники побили підприємство, яке займається благоустроєм міста.

"Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим", - констатував Лисак.

Наслідки обстрілу підприємства в Новомосковську 7 лютого (t.me/dnipropetrovskaODA)

Вибухи та збита ракета під Павлоградом

Також, за його словами, вранці гучно було на Павлоградщині, ЗСУ збили ворожу ракету.

"Одну ракету збили оборонці неба. Але є і "прильоти" по інфраструктурному об’єкту. Люди, на щастя, цілі", - додав Лисак.

Обстріли Дніпропетровської області

Російські війська не вперше обстрілюють Павлоград, Новомосковськ та Кривий Ріг Дніпропетровської області. Наприклад, під час атаки РФ у Дніпропетровській області 8 січня 2024 року ворог обстріляв Новомосковськ. Вибухом перевернуло маршрутку, десятки людей дістали поранення.

А через обстріл у ніч на 3 лютого на Дніпропетровщині фіксувалися влучення, зокрема в об'єкт енергетики, почалися пожежі. Без світла в регіоні залишилося майже 15 тисяч людей. Зокрема, у Кривому Розі без світла залишилися дві котельні, які забезпечують 43 тисячі абонентів. Енергетики запровадили у місті аварійні відключення світла.

Крім того, під час ракетного удару РФ по Павлоградському району Дніпропетровської області 8 грудня 2023 року було пошкоджено підприємство. Обстрілом зачепило і церкву.

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