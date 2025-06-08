РФ вдарила по околиці Харкова КАБами: перші деталі атаки

"По околиці міста був нанесений удар двома КАБами. Інформація щодо можливих наслідків та постраждалих уточнюється", - написав Терехов.

Синєгубов уточнив, що вибухи у місті пролунали під час повітряної тривоги.

"Під час повітряної тривоги в деяких районах Харкова було чутно вибухи. Попередньо, ворог наніс удар керованими авіаційними бомбами по передмістю. Перебувайте в укриттях до відбою", - попередив він.

Оновлено о 23:50

Синєгубов повідомив, що ворожий удар КАБ зафіксовано на околиці Харкова. Попередньо, на межі Шевченківського та Київського районів міста. Там спалахнула пожежа.

"На місце прямують профільні служби. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - написав він.

Обстріл Харкова 7 червня ввечері

Нагадаємо, вчора, 7 червня, близько 17:35, російські окупанти завдали 4 удари керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.

У Шевченківському районі ворог влучив по дитячій залізниці, у Київському - по приватних будинках. Як результат, пошкоджено: дві будівлі дитячої залізниці та 4 вагони, 2 приватні будинки і господарчу споруду.

Спочатку було відомо про 18 постраждалих. Однак згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харкові понад 40 постраждалих. Він назвав ці дії РФ "черговим звірячим вбивством".