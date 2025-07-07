РФ вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумській області: які наслідки

Російські війська ввечері 7 липня завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Внаслідок атаки частина жителів залишилися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова та "Сумиобленерго".
"Армія РФ завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Унаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання", - повідомив Григоров.
За його словами, наразі тривають відновлювальні роботи.
Як повідомили в "Сумиобленерго", через ворожу атаку частина Сум також залишилася без світла.
"З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога. Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", - зазначили в компанії.
Енергетики закликають жителів зберігати інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи.
Нагадаємо, за словами глави Сумської ОВА Олега Григорова, російська армія цілеспрямовано завдає ударів по енергетичних і газових об'єктах Сумської області.
За його даними, через останні обстріли без світла залишилися понад пів тисячі споживачів.
Однак загалом по області досі знеструмлені майже 20 тисяч споживачів у 147 населених пунктах.
"Частина з них - без населення. Це прикордонні території, звідки евакуйовані всі мешканці. Також маємо нові пошкодження газових об’єктів. За добу - ще 7 абонентів залишилися без газу", - зауважив Григоров.
Загалом по області без газопостачання понад 13 тисяч споживачів.
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