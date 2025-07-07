РФ вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумській області: які наслідки

"Армія РФ завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі. Унаслідок атаки частина району залишилася без електропостачання", - повідомив Григоров.

За його словами, наразі тривають відновлювальні роботи.

Як повідомили в "Сумиобленерго", через ворожу атаку частина Сум також залишилася без світла.

"З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії ворога. Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю", - зазначили в компанії.

Енергетики закликають жителів зберігати інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи.