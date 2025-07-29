РФ вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: є загиблі та поранені

У дописі вказано, що попри вжиті заходи безпеки повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. Зокрема, станом на 21:30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.

"На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться у повідомленні.

Також у Сухопутних військах додали, що для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію та призначено службове розслідування. Комісію очолить начальник Військової служби правопорядку ЗСУ.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності", - додали у Сухопутних військах.

Крім того, там зазначили, що командуванням ЗСУ та Сухопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя в здоров'я військових під час ракетних та повітряних атак РФ по полігонах та навчальних центрах.