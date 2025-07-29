РФ вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: є загиблі та поранені

Російські окупанти у вівторок, 29 липня, завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Через це є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Сухопутних військ Збройних сил України.
У дописі вказано, що попри вжиті заходи безпеки повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. Зокрема, станом на 21:30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.
"На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться у повідомленні.
Також у Сухопутних військах додали, що для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію та призначено службове розслідування. Комісію очолить начальник Військової служби правопорядку ЗСУ.
"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності", - додали у Сухопутних військах.
Крім того, там зазначили, що командуванням ЗСУ та Сухопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя в здоров'я військових під час ракетних та повітряних атак РФ по полігонах та навчальних центрах.
Зазначимо, що російські окупанти неодноразово атакують полігони або навчальні центри в Україні.
Наприклад, 22 червня ворог завдав удару по тимчасовому навчально-тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ в Херсонській області.
Тоді в результаті атаки загинули і постраждали військові, проте, як заявили в командуванні, завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося уникнути численних втрат.
До вечора стало відомо, що через удар 14 військових отримали поранення і ще троє загинули.
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