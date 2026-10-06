РФ вдарила по лікарні в центрі Кривого Рогу, є поранені

Росія вранці атакувала центр Кривого Рогу, запустивши дві "Бандеролі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Кривого Рогу Олександра Вілкула.
Згодом мер додав, що під атаку потрапила одна з міських лікарень.
"Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень.
На зараз двоє постраждалих. Жінка - співробітник лікарні - важка, вже в операційній. Чоловік середній", - йдеться у заяві.
Кількість постраждалих збільшується.
"Ще одна жінка поранена, середня, вже перебуває в операційній.
Просто гуляла з собакою", - додав Вілкул.
Оновлено. У Кривому Розі уже 5 поранених через ворожу атаку на середмістя, повідомили в ОВА.
Двоє жінок 28 та 40 років госпіталізовані у важкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що РФ вночі масовано обстріляла Україну дронами. По містах та селах випустили майже 200 ворожих цілей, частину з них вдалось збити.