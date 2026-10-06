РФ ударила по больнице в центре Кривого Рога, есть раненые

Позже мэр добавил, что под атаку попала одна из городских больниц.

"Враг нанес удар по территории одной из городских больниц.

В настоящее время двое пострадавших. Женщина - сотрудник больницы - тяжелая, уже в операционной. Мужчина средний", - говорится в заявлении.

Число пострадавших увеличивается.

Еще одна женщина ранена, средняя, уже находится в операционной.

Просто гуляла с собакой", - добавил Вилкул.