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РФ ударила по больнице в центре Кривого Рога, есть раненые

10:57 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: РФ ударила "Бандеролями" по центру Кривого Рога (росСМИ)

Россия утром атаковала центр Кривого Рога, запустив две "Бандероли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Кривого Рога Александра Вилкула.

Позже мэр добавил, что под атаку попала одна из городских больниц.

"Враг нанес удар по территории одной из городских больниц.
В настоящее время двое пострадавших. Женщина - сотрудник больницы - тяжелая, уже в операционной. Мужчина средний", - говорится в заявлении.

Число пострадавших увеличивается.

Еще одна женщина ранена, средняя, уже находится в операционной.
Просто гуляла с собакой", - добавил Вилкул.

Напомним, ранее мы писали, что РФ ночью массированно обстреляла Украину дронами. По городам и селам выпустили около 200 враждебных целей, часть из них удалось сбить.

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