РФ вдарила по лікарні на Чернігівщині дроном "Молнія": пошкоджено приміщення

Обстріли Чернігівської області

Росія систематично обстрілює прикордонні населені пункти на півночі України. Семенівка, яка знаходиться лише за кілька кілометрів від кордону з РФ, регулярно зазнає ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема й по лікарнях.

Це черговий доказ того, що російська армія свідомо веде терор мирного населення та порушує міжнародне гуманітарне право.

Додамо і те, що Семенівку росіяни атакують не вперше. Наприклад, у квітні Росія завдала удару дронами по пасажирському поїзду в Семенівці. Обійшлося без жертв.

В тому ж місяці російська армія завдала удару по залізничному вокзалу Семенівки.

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