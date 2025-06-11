РФ вдарила по лікарні на Чернігівщині дроном "Молнія": пошкоджено приміщення

Росія знову атакувала лікарню на Чернігівщині. Цього разу удар завдано дроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Удень 11 червня російські війська знову завдали удару по Семенівській лікарні в Чернігівській області. За попередніми даними, по медзакладу влучив безпілотник типу "Молнія".
Удар став вже п’ятим по цьому медичному закладу з початку повномасштабної війни.
Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна, є руйнування всередині приміщення.
"Пошкоджений фасад і приміщення всередині, повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначили в ОВА.
Росія систематично обстрілює прикордонні населені пункти на півночі України. Семенівка, яка знаходиться лише за кілька кілометрів від кордону з РФ, регулярно зазнає ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема й по лікарнях.
Це черговий доказ того, що російська армія свідомо веде терор мирного населення та порушує міжнародне гуманітарне право.
Додамо і те, що Семенівку росіяни атакують не вперше. Наприклад, у квітні Росія завдала удару дронами по пасажирському поїзду в Семенівці. Обійшлося без жертв.
В тому ж місяці російська армія завдала удару по залізничному вокзалу Семенівки.
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