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РФ вдарила по лікарні на Чернігівщині дроном "Молнія": пошкоджено приміщення

Фото: РФ атакувала лікарню на Чернігівщині дроном "Молнія" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія знову атакувала лікарню на Чернігівщині. Цього разу удар завдано дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Удень 11 червня російські війська знову завдали удару по Семенівській лікарні в Чернігівській області. За попередніми даними, по медзакладу влучив безпілотник типу "Молнія".

Удар став вже п’ятим по цьому медичному закладу з початку повномасштабної війни.

Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна, є руйнування всередині приміщення.

 
Фото: атака РФ на лікарню в Семенівці (t.me/chernigivskaODA)

"Пошкоджений фасад і приміщення всередині, повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначили в ОВА.

Обстріли Чернігівської області

Росія систематично обстрілює прикордонні населені пункти на півночі України. Семенівка, яка знаходиться лише за кілька кілометрів від кордону з РФ, регулярно зазнає ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема й по лікарнях.

Це черговий доказ того, що російська армія свідомо веде терор мирного населення та порушує міжнародне гуманітарне право.

Додамо і те, що Семенівку росіяни атакують не вперше. Наприклад, у квітні Росія завдала удару дронами по пасажирському поїзду в Семенівці. Обійшлося без жертв.

В тому ж місяці російська армія завдала удару по залізничному вокзалу Семенівки.

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