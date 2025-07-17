РФ вдарила по Кривому Рогу "Шахедом", у місті пролунав вибух

У Кривому Розі сьогодні зранку, 17 липня, пролунав вибух, місто знаходиться під атакою російського безпілотника типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Він також додав, що ще кілька ворожих ударних безпілотників знаходяться на підльоті до міста.

"Кривий Ріг. Вибух від атаки "Шахеда". Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - зазначив Вілкул.

Атака РФ на Дніпропетровську область 17 липня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, близько півночі пролунали вибухи у Дніпрі та місті Самар через атаку російських дронів. У місті спалахнули пожежі, зазнали пошкоджень підприємства та є постраждалі серед цивільних жителів.

За даними ОВА, в обласному центрі загинула одна людина, ще 5 людей постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них - у важкому стані. 70-річний потерпілий лікується вдома. Окрім того, у місті виникло одразу декілька пожеж, обстрілом пошкоджені підприємства.

За даними ЗСУ, удари наносились з трьох напрямків. Протиповітряною обороною збито 36 ворожих дронів на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені. Також зафіксовано влучання 23 безпілотників у 5 локаціях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.