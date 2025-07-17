ua en ru
Чт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вдарила по Кривому Рогу "Шахедом", у місті пролунав вибух

Четвер 17 липня 2025 09:19
UA EN RU
РФ вдарила по Кривому Рогу "Шахедом", у місті пролунав вибух Фото: РФ вдарила по Кривому Рогу "Шахедом" (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

У Кривому Розі сьогодні зранку, 17 липня, пролунав вибух, місто знаходиться під атакою російського безпілотника типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони міста Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Вибух від атаки "Шахеда". Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - зазначив Вілкул.

Він також додав, що ще кілька ворожих ударних безпілотників знаходяться на підльоті до міста.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також додав, що ворог атакував Кривий Ріг дронами.

"Всі деталі щодо наслідків уточнюємо. Тривога продовжується. Зберігається загроза. Залишайтеся у безпечному місці", - додав він.

Атака РФ на Дніпропетровську область 17 липня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, близько півночі пролунали вибухи у Дніпрі та місті Самар через атаку російських дронів. У місті спалахнули пожежі, зазнали пошкоджень підприємства та є постраждалі серед цивільних жителів.

За даними ОВА, в обласному центрі загинула одна людина, ще 5 людей постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них - у важкому стані. 70-річний потерпілий лікується вдома. Окрім того, у місті виникло одразу декілька пожеж, обстрілом пошкоджені підприємства.

За даними ЗСУ, удари наносились з трьох напрямків. Протиповітряною обороною збито 36 ворожих дронів на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені. Також зафіксовано влучання 23 безпілотників у 5 локаціях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
Аналітика
Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко