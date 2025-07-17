РФ ударила по Кривому Рогу "Шахедом", в городе прогремел взрыв

В Кривом Роге сегодня утром, 17 июля, прогремел взрыв, город находится под атакой российского беспилотника типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

Он также добавил, что еще несколько вражеских ударных беспилотников находятся на подлете к городу.

"Кривой Рог. Взрыв от атаки "Шахеда". Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - отметил Вилкул.

Атака РФ на Днепропетровскую область 17 июля

Напомним, что сегодня ночью, около полуночи прогремели взрывы в Днепре и городе Самар из-за атаки российских дронов. В городе вспыхнули пожары, получили повреждения предприятия и есть пострадавшие среди гражданских жителей.

По данным ОВА, в областном центре погиб один человек, еще 5 человек пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них - в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший лечится дома. Кроме того, в городе возникло сразу несколько пожаров, обстрелом повреждены предприятия.

По данным ВСУ, удары наносились с трех направлений. Противовоздушной обороной сбито 36 вражеских дронов на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов - локально потеряны. Также зафиксировано попадание 23 беспилотников в 5 локациях.

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