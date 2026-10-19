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РФ ударила крылатыми ракетами: в Киеве снова раздались взрывы

07:01 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
РФ ударила крылатыми ракетами: в Киеве снова раздались взрывы Фото: ночь в Киеве была неспокойной (Getty Images)
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Утром 19 октября в Киеве раздались взрывы во время атаки крылатых ракет. В столице объявлен красный уровень опасности, жителей призывают пройти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.

Воздушные силы предупреждали о крылатых ракетах, двигающихся с севера Киевщины в направлении столицы. Вскоре после этого в городе раздались взрывы.

В КМВА призвали киевлян пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до отбоя тревоги. Информация о последствиях уточняется.

Этой ночью россияне дважды ударили по Киеву баллистикой. Поздним вечером 18 октября, предварительно, ракета попала в здание медицинского центра, погиб один человек. Во время второй атаки обломки повредили наземную станцию метро, поэтому станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыли.

Защищаться от ракет в Украине все сложнее. По данным CNN, в стране снова закончились ракеты до Patriot, а президент Владимир Зеленский рассказал, что США сейчас поставляют только 12 таких ракет в месяц.

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