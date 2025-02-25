РФ вдарила по Краматорську, відомо про жертву та поранених

Російська армія вдень вівторка, 25 лютого, обстріляла місто Краматорськ, Донецької області. Наслідки удару з'ясовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу росіянами Краматорська щонайменше одна людина загинула і одна - поранена.
"Росіяни атакували місто сьогодні вдень. Всі обставини обстрілу, точну кількість постраждалих і руйнувань встановлюємо. Не будьте легковажними! Евакуюйтесь своєчасно", - сказано у повідомленні.
Станом на 15:25 про детальні наслідки обстрілу не повідомлялось.
Краматорськ – це велике промислове та адміністративне місто в Донецькій області, яке виконує роль обласного центру на підконтрольній Україні території. Місто відоме своєю машинобудівною галуззю, зокрема підприємствами, що виробляють продукцію для металургії та енергетики.
З початку російської агресії у 2014 році Краматорськ став важливим військовим і логістичним центром, зазнаючи періодичних обстрілів з боку окупантів. Незважаючи на складні умови, місто продовжує функціонувати, забезпечуючи життя цивільного населення та підтримуючи обороноздатність регіону
Нагадаємо, російські війська завдали удару по місту 15 січня.Під час обстрілу КАБ влучив в одну з квартир багатоповерхівки в одному зі спальних районів міста. В результаті, дев'ять людей отримали поранення.
Нещодавно російська армія завдала авіаційних ударів по житлових кварталах Костянтинівки і Краматорська.
Також вранці четверга, 13 лютого, російська армія обстріляла місто Краматорськ Донецької області. Цілили в приватний сектор і промислову зону.
Нагадаємо, Донецька область продовжує евакуацію жителів через посилення обстрілів та бойових дій. За допомогою евакуаційних потягів регулярно доправляють людей у більш безпечні регіони України. Там переселенцям надають необхідну допомогу.
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