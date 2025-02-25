РФ вдарила по Краматорську, відомо про жертву та поранених

За попередніми даними, внаслідок обстрілу росіянами Краматорська щонайменше одна людина загинула і одна - поранена.

"Росіяни атакували місто сьогодні вдень. Всі обставини обстрілу, точну кількість постраждалих і руйнувань встановлюємо. Не будьте легковажними! Евакуюйтесь своєчасно", - сказано у повідомленні.

Станом на 15:25 про детальні наслідки обстрілу не повідомлялось.

Краматорськ

Краматорськ – це велике промислове та адміністративне місто в Донецькій області, яке виконує роль обласного центру на підконтрольній Україні території. Місто відоме своєю машинобудівною галуззю, зокрема підприємствами, що виробляють продукцію для металургії та енергетики.

З початку російської агресії у 2014 році Краматорськ став важливим військовим і логістичним центром, зазнаючи періодичних обстрілів з боку окупантів. Незважаючи на складні умови, місто продовжує функціонувати, забезпечуючи життя цивільного населення та підтримуючи обороноздатність регіону

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, російські війська завдали удару по місту 15 січня.Під час обстрілу КАБ влучив в одну з квартир багатоповерхівки в одному зі спальних районів міста. В результаті, дев'ять людей отримали поранення.

Нещодавно російська армія завдала авіаційних ударів по житлових кварталах Костянтинівки і Краматорська.

Також вранці четверга, 13 лютого, російська армія обстріляла місто Краматорськ Донецької області. Цілили в приватний сектор і промислову зону.

Нагадаємо, Донецька область продовжує евакуацію жителів через посилення обстрілів та бойових дій. За допомогою евакуаційних потягів регулярно доправляють людей у більш безпечні регіони України. Там переселенцям надають необхідну допомогу.