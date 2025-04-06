РФ вдарила "Калібрами" по Україні: стало відомо, з чого РФ запустила ракети 6 квітня

Плетенчук розповів, що вірогідність застосування "Калібрів" завжди висока, попри те, що носіїв ракет немає у Чорному морі. Адже росіянам достатньо кількох годин, аби вийти в акваторію і відстрілятися.

"Саме так вони вночі і зробили. Четверте застосування у цьому році, за чотири місяці. Був застосований один з фрегатів і підводний човен. Вони обидва брали участь у цій атаці", - розповів речник ВМС.

За його словами, підводний човен все ще залишається в морі.

Масована атака 6 квітня

У ніч на неділю, 6 квітня, російська армія завдала чергової масової атаки ракетами та дронами по території України. Росіяни запускали як ударні дрони типу "Шахед", так і ракети "Калібр", балістичні ракети, крилаті ракети.

Цієї ночі ціллю ворога був Київ та область, а також Суми, Миколаїв та Харківська та Кіровоградська області. Близько другої ночі Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для південних областей, а згодом і для Кіровоградської області.

Також близько п'ятої ранку вибухи пролунали у Києві. Росіяни атакували столицю північнокорейськими балістичними ракетами.

А через годину у повітряному просторі були помічені крилаті ракети, запущені росіянами зі стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС.

За даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 23 ракети та понад сотню дронів. ППО знищила 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крилатих ракет "Калібр", балістичну ракету "Іскандер-М" та 40 "Шахедів".

Детально про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.