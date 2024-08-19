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РФ ударила дроном по газопроводу в Херсоне: без газоснабжения около 600 домов

Понедельник 19 августа 2024 19:07
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РФ ударила дроном по газопроводу в Херсоне: без газоснабжения около 600 домов Иллюстративное фото: в Херсоне россияне ударили по газопроводу (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Днем понедельника, 19 августа, российские войска нанесли удар дронам по газопроводу в Херсоне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал начальник городской военной администрации Роман Мрочко.

По его данным, в результате удара без газоснабжения осталось около 600 домовладений Днепровского района города.

"В результате российской дроновой атаки в Херсоне перебит газопровод. Около 600 домовладений в Днепровском районе временно остались без газоснабжения", - написал он.

Мрочко отметил, что как только ситуация будет разрешена, специалисты начнут аварийно-восстановительные работы.

"Просим с пониманием отнестись к ситуации", – добавил он.

Ситуация в Херсонской области

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Херсонской области продолжается активная подготовка к отопительному сезону . Как рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, в Херсонской области уже готовятся к отопительному сезону. В частности, в котельных устанавливают когенерационные установки, обеспечивающие электроэнергию и тепло даже в чрезвычайной ситуации.

Вчерав Херсонской области оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру . Из-за вражеской атаки люди оказались в ловушке в собственном доме.

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