РФ ударила дроном по газопроводу в Херсоне: без газоснабжения около 600 домов

Днем понедельника, 19 августа, российские войска нанесли удар дронам по газопроводу в Херсоне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал начальник городской военной администрации Роман Мрочко.

По его данным, в результате удара без газоснабжения осталось около 600 домовладений Днепровского района города.

"В результате российской дроновой атаки в Херсоне перебит газопровод. Около 600 домовладений в Днепровском районе временно остались без газоснабжения", - написал он.

Мрочко отметил, что как только ситуация будет разрешена, специалисты начнут аварийно-восстановительные работы.

"Просим с пониманием отнестись к ситуации", – добавил он.