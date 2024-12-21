РФ вдарила дроном по Київському району Харкова: у прокуратурі підбили підсумки

Пізно ввечері, 20 грудня, росіяни завдали другий дроном по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, відомо про двох постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.
"О 23:40 росіяни нанесли вже другий удар за цю добу по місту Харкову. А саме - влучання в Київському районі біля приватної жилої забудови", - поінформував він.
За попередніми даними, для обстрілу ворог використав БпЛА під назвою "Герань-2". Влучання самого дрону відбулося в дерево, тому цивільні забудови пошкоджені несуттєво. Водночас з десяток будинків отримали пошкодження фасаду, вибиті шибки та вікна, а також скління.
"До медиків станом на зараз звернулося двоє осіб, в них гостра реакция на стрес, з них одна жінка похилого віку. За фактом цього військового злочину відкрито кримінальне провадження", - розповів Чубенко.
Також за його словами, о 23:20 росіяни здійснили удар по цивільному підприємству у населеному пункті Солоницівка За попередніми даними, ворогом було використано БпЛА типу "Шахед". За цією подією також відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, що першим ударом по Харкову, 20 грудня, стала атака по Салтівському району. Там дрон влучив у багатоповерхову будівлю між 1 і 2 поверхом.
Унаслідок атаки постраждали 6 осіб, серед яких 12-річна дитина. Рятувальники ДСНС врятували трьох людей. Пожежу було ліквідовано о 23:04, але роботи з ліквідації наслідків тривали.
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