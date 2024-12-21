РФ ударила дроном по Киевскому району Харькова: в прокуратуре подвели итоги

Поздно вечером, 20 декабря, россияне нанесли второй дроном по Харькову. В результате атаки повреждены частные дома, известно о двух пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.
"В 23:40 россияне нанесли уже второй удар за эти сутки по городу Харькову. А именно - попадание в Киевском районе возле частной жилой застройки", - проинформировал он.
По предварительным данным, для обстрела враг использовал БпЛА под названием "Герань-2". Попадание самого дрона произошло в дерево, поэтому гражданские застройки повреждены несущественно. В то же время с десяток домов получили повреждения фасада, выбиты стекла и окна, а также остекление.
"К медикам по состоянию на сейчас обратилось два человека, у них острая реакция на стресс, из них одна пожилая женщина. По факту этого военного преступления открыто уголовное производство", - рассказал Чубенко.
Также по его словам, в 23:20 россияне совершили удар по гражданскому предприятию в населенном пункте Солоницевка По предварительным данным, врагом был использован БпЛА типа "Шахед". По этому событию также открыто уголовное производство.
Напомним, что первым ударом по Харькову, 20 декабря, стала атака по Салтовскому району. Там дрон попал в многоэтажное здание между 1 и 2 этажом.
В результате атаки пострадали 6 человек, среди которых 12-летний ребенок. Спасатели ГСЧС спасли трех человек. Пожар был ликвидирован в 23:04, но работы по ликвидации последствий продолжались.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.