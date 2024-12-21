РФ ударила дроном по Киевскому району Харькова: в прокуратуре подвели итоги

"В 23:40 россияне нанесли уже второй удар за эти сутки по городу Харькову. А именно - попадание в Киевском районе возле частной жилой застройки", - проинформировал он.

По предварительным данным, для обстрела враг использовал БпЛА под названием "Герань-2". Попадание самого дрона произошло в дерево, поэтому гражданские застройки повреждены несущественно. В то же время с десяток домов получили повреждения фасада, выбиты стекла и окна, а также остекление.

"К медикам по состоянию на сейчас обратилось два человека, у них острая реакция на стресс, из них одна пожилая женщина. По факту этого военного преступления открыто уголовное производство", - рассказал Чубенко.

Также по его словам, в 23:20 россияне совершили удар по гражданскому предприятию в населенном пункте Солоницевка По предварительным данным, врагом был использован БпЛА типа "Шахед". По этому событию также открыто уголовное производство.