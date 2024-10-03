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РФ вдарила дроном по газовозу у Чернігівській області: троє загиблих, серед них - дитина

Ілюстративне фото: РФ вдарила дроном по газовозу у Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень четверга, 3 вересня, завдала удару по Чернігівській області. Відомо про трьох загиблих, серед них - 6-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА.

За попередніми даними, росіяни атакували прикордоння Корюківського району. Вони поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. В результаті удару балони з газом здетонували та загорілися житлові будинки.

Вже відомо про трьох загиблих, серед них - 6-річна дитина. Також відомо про четверо поранених - 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків. Вони були госпіталізовані. 

Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Їх стан тяжкий.

 Фото: наслідки удару по Чернігівській області 3 жовтня (t.me/chernigivskaODA)

Окупація Чернігівської області

Російські війська вторглися в Чернігівську область на початку повномасштабного вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Чернігів став одним із перших міст, що зазнали масованих обстрілів і атак з боку російських сил. Попри те, що місто не було повністю окуповане, область зазнала значних руйнувань інфраструктури, а російські війська тривалий час утримували контроль над частинами області.

Хоча російські війська покинули регіон, область продовжує зазнавати обстрілів і повітряних атак через близькість до кордону з Росією.

У серпні російська армія завдала ударів по місту Бахмач Чернігівської області, ворог влучив по цивільній інфраструктурі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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