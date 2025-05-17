РФ атакувала евакуаційний автобус на Сумщині: більшість жертв - жінки похилого віку

На Сумщині російський дрон-камікадзе "Ланцет" поцілив у рейсовий автобус, який вивозив мирних жителів із Білопілля. Більшість жертв - жінки похилого віку.
Про це заявив голова Білопільської громади Юрій Зарко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Як повідомив Зарко, удару було завдано вже за межами міста, куди транспорт вивіз людей на евакуацію.
Удару завдав дрон-камікадзе "Ланцет", який був наведений розвідувальним безпілотником.
За його словами, унаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, ще п’ятеро зазнали поранень. Їм надали першу медичну допомогу на місці та доправили до лікарні в Суми.
Наразі триває вивезення тіл загиблих. Частину з них ще не вдалося ідентифікувати. Серед жертв - переважно жінки пенсійного віку, а також двоє-троє чоловіків.
У Національній поліції підтвердили, що внаслідок удару по автобусу в Білопіллі загинули дев’ятеро людей, ще четверо дістали поранення.
Правоохоронці наголошують: російські війська свідомо завдали удару саме по рейсовому автобусу, в якому перебували цивільні.
У НПУ підкреслили, що мова йде не про випадковий обстріл, а про навмисний воєнний злочин - удар по цивільному об’єкту, що грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права.
На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи, які документують наслідки атаки, збирають уламки, фото- та відеоматеріали. У поліції кажуть: усе фіксується, аби винні у цій трагедії були встановлені та притягнуті до відповідальності.
Сумська ОВА разом із Нацполіцією оприлюднили фото з місця удару. На знімках видно пошкоджений автобус і вирву від влучання дрона.
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