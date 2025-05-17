РФ атаковала эвакуационный автобус на Сумщине: большинство жертв - пожилые женщины

Как сообщил Зарко, удар был нанесен уже за пределами города, куда транспорт вывез людей на эвакуацию.

Удар нанес дрон-камикадзе "Ланцет", который был наведен разведывательным беспилотником.

По его словам, в результате атаки погибли девять человек, еще пять получили ранения. Им оказали первую медицинскую помощь на месте и доставили в больницу в Сумы.

Сейчас продолжается вывоз тел погибших. Часть из них еще не удалось идентифицировать. Среди жертв - преимущественно женщины пенсионного возраста, а также двое-трое мужчин.