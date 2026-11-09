РФ вдарила "Бандеролями" по Харківщині: пошкоджені "Нова пошта" і магазин, є поранені

"Наша громада знову зазнала ворожої атаки. Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення, завдаючи ударів по Шевченківській землі, руйнуючи домівки та інфраструктуру, намагаючись посіяти страх і паніку серед людей", - зазначив він.

Старіков розповів, що росіяни в проміжку часу між 13.00 і 14.00 вдарили кількома реактивними дронами "Бандероль" по магазину в центрі селища та відділенню "Нової пошти". Були пошкоджені прилеглі житлові будинки, є поранені.

"Закликаю всіх мешканців, бути максимально уважними та не нехтувати правилами безпеки. Жодна справа, жодна поїздка чи побутове питання не варті людського життя", - йдеться у заяві начальника СВА.

Він також закликав місцевих жителів берегти себе та рідних, а також евакуюватися в безпечніші місця.