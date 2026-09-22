РФ вдарила балістикою по заводу "Інтерпайп" у Дніпрі, є загиблі

Що відомо про наслідки удару

Росія завдала ракетного удару балістичним озброєнням по цивільному промисловому підприємству, яке входить до складу компанії "Інтерпайп". Атака сталася в ніч проти 22 вересня 2026 року.

Внаслідок удару загинули четверо співробітників компанії, ще семеро отримали поранення. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Компанія залишається на зв'язку із родинами загиблих і надає їм підтримку, щоб пережити цей важкий час.

Виробництво зупинене

Внаслідок атаки пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктуру підприємства. Через це випуск продукції на заводі повністю зупинено.

Фахівці компанії зараз оцінюють масштаб наслідків удару та орієнтовні терміни відновлення роботи. Паралельно на підприємстві проводять аварійно-ремонтні роботи.

Що відомо про "Інтерпайп"

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Свою продукцію компанія постачає більш ніж у 50 країн світу через торгові офіси на Близькому Сході, у Північній Америці та Європі

Нагадаємо, останніми тижнями Росія посилила удари по великих промислових підприємствах України.

Через обстріли зупинилися "Запоріжсталь" та "Каметсталь", а виробництво сталі в країні за серпень скоротилося вдвічі порівняно з торішніми показниками.

До цього додалися блокада чорноморських портів та підвищення залізничних тарифів, через що галузь опинилася у глибокій кризі.