РФ ударила баллистикой по заводу "Интерпайп" в Днепре, есть погибшие

В ночь на 22 сентября российская ракета попала в промышленное предприятие в Днепре. Среди работников есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Интерпайп".
Россия нанесла ракетный удар баллистическим вооружением по гражданскому промышленному предприятию, входящему в состав компании "Интерпайп". Атака произошла в ночь на 22 сентября 2026 года.
В результате удара погибли четверо сотрудников компании, еще семеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Компания остается на связи с семьями погибших и оказывает им поддержку, чтобы пережить это тяжелое время.
В результате атаки повреждено основное производственное оборудование и инфраструктура предприятия. Поэтому выпуск продукции на заводе полностью остановлен.
Специалисты компании сейчас оценивают масштаб последствий удара и ориентировочные сроки возобновления работы. Параллельно на предприятии производятся аварийно-ремонтные работы.
"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Свою продукцию компания поставляет более чем в 50 стран мира через торговые офисы на Ближнем Востоке, Северной Америке и Европе.
Напомним, в последние недели Россия усилила удары по крупным промышленным предприятиям Украины.
Из-за обстрелов остановились "Запорожсталь" и "Каметсталь", а производство стали в стране за август сократилось вдвое по сравнению с прошлогодними показателями.
К этому добавилась блокада черноморских портов и повышение железнодорожных тарифов, из-за чего отрасль оказалась в глубочайшем кризисе.
Сегодня ночью россияне нанесли еще один баллистический удар - по объекту нефтегазового комплекса на Полтавщине.
По словам представителей компании, по предприятию попали по меньшей мере пять ракет, повредивших технологические сооружения, уже давно простаивающие из-за предыдущих атак.