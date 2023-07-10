РФ вдарила авіабомбою по місцю видачі допомоги в Оріхові: 4 жертви, багато поранених

"Рашисти здійснили воєнний злочин у прифронтовому Оріхові - вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі", - розповів він.

За даними очільника регіону, чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік.

"Одинадцять містян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості", - додав Малашко.

Оновлено. За даними поліції, авіабомба майже повністю зруйнувала будівлю.

"Під завалами зруйнованого закладу виявилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч зовні", - розповіли в поліції.

Також було пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху. Були деблоковані тіла чотирьох загиблих - трьох жінок, 1976, 1978 і 1980 р.н., а також чоловіки, 1976 р.н. Ще одинадцять врятованих громадян із пораненнями різного ступеня тяжкості, після надання першої медичної допомоги, було госпіталізовано.

"Рятувальні роботи продовжуються. Сапери встановлюють тип боєприпасу, що застосовується по мирному населенню", - зазначають у МВС.

Оновлено. Кількість поранених через обстріл Оріхова зросла до 13 осіб.

"4 загиблих та 13 поранених внаслідок чергової ворожої атаки по Оріхову Запорізької області - розпочато провадження", - розповіли в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 9 липня 2023 року близько 13:20 військові РФ під час авіаобстрілу міста Оріхів поцілили в об’єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожої атаки загинуло 4 людей, ще 13 отримали поранення. Дані щодо постраждалих уточнюються.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Запорізької області

Частина Запорізької області залишається тимчасово окупованою російськими військами від часу масштабного вторгнення. Окупанти, окупував Енергодар Запорізької області, обстрілюють і кілька населених пунктів у Дніпропетровській області, а саме Нікополь та Марганець. У цих районах окупанти часто використовують керовані авіабомби та авіаудари. Під ударами РФ найчастіше перебувають Оріхів та Гуляйполе. Наприклад, 11 квітня, російські окупанти атакували Гуляйполе Запорізької області авіаційною керованою ракетою.