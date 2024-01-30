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РФ вдарила по Авдіївці та Нью-Йорку: є загибла і поранені

Фото: РФ вдарила по Авдіївці та Нью-Йорку (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 30 січня, обстріляла кілька міст у Донецькій області. Унаслідок ворожих ударів загинула жінка, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Обстріл Часового Яру

Близько 09:00, армія держави-агресора обстріляла територіальну громаду в Бахмутському районі. Під вогнем окупантів опинився Часів Яр. 

Унаслідок влучання засобів ураження на одній із вулиць приватного сектору поранено 45-річного чоловіка та жінку 69 років. З осколковими пораненнями постраждалих доправлено до лікарні. 

Попередньо, проти мирного населення війська РФ використовували FPV-дрон.

Удар по Авдіївці та Нью-Йорку

За годину ворог здійснив атаку на Авдіївку, внаслідок чого у своєму будинку загинула 47-річна жінка. Крім того, окупанти обстріляли смт Нью-Йорк.

Тілесних ушкоджень зазнав 37-річний місцевий мешканець, який перебував на власному подвір'ї - у нього діагностовано поранення ноги.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Удари по населених пунктах здійснено, ймовірно, з артилерії. Також вибухами пошкоджено приватні домогосподарства, багатоквартирні будинки та господарські будівлі.

Розпочато розслідування

Прокурори продовжують вживати всіх можливих і належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області, що знаходяться як на лінії фронту, так і трохи віддалено від нього. 

Сьогодні повідомлялось, що Росія здійснила ракетну атаку по Мирнограду Донецької області, внаслідок чого є загиблий та постраждала. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Також російська армія рано зранку 27 січня атакувала місто Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі.

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