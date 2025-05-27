РФ вдарила по аграрних підприємствах у Чернігівській області: є поранені
Російські війська у вівторок, 27 травня, атакували аграрні підприємства у Чернігівській області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Сьогодні вдень ворог ударив із мінометів та FPV-дронів по аграрному підприємству в Новгород-Сіверській громаді. Легко поранено трьох працівників, надана допомога на місці, від госпіталізації відмовились. Пошкоджено комбайн та трактор, пожежу загасили", - повідомив Чаус.
Окрім того, ввечері пролунало кілька вибухів у Ніжинському районі. Знову постраждало аграрне підприємство. Внаслідок обстрілу було поранено тракториста. У важкому стані його госпіталізовано до лікарні у Ніжині.
Також увечері ворог ударив по околицях Ніжина. Пошкоджено підприємство. Попередньо, без жертв.
Фото: наслідки удару РФ по аграрних підприємствах у Чернігівській області (t.me/chernigivskaODA)
Обстріл України 27 травня
Нагадаємо, російська армія у ніч на 27 травня, атакувала Україну 60-ма дронами різних типів з п'яти напрямків.
Силам ППО вдалося збити 43 ворожих дрони типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни. 35 - збито вогневими засобами ураження, 8 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.