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РФ вдарила по аграрних підприємствах у Чернігівській області: є поранені

Чернігівська область, Вівторок 27 травня 2025 23:08
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РФ вдарила по аграрних підприємствах у Чернігівській області: є поранені Фото: РФ вдарила по аграрних підприємствах у Чернігівській області (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у вівторок, 27 травня, атакували аграрні підприємства у Чернігівській області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Сьогодні вдень ворог ударив із мінометів та FPV-дронів по аграрному підприємству в Новгород-Сіверській громаді. Легко поранено трьох працівників, надана допомога на місці, від госпіталізації відмовились. Пошкоджено комбайн та трактор, пожежу загасили", - повідомив Чаус.

Окрім того, ввечері пролунало кілька вибухів у Ніжинському районі. Знову постраждало аграрне підприємство. Внаслідок обстрілу було поранено тракториста. У важкому стані його госпіталізовано до лікарні у Ніжині.

Також увечері ворог ударив по околицях Ніжина. Пошкоджено підприємство. Попередньо, без жертв.

Фото: наслідки удару РФ по аграрних підприємствах у Чернігівській області (t.me/chernigivskaODA)

Обстріл України 27 травня

Нагадаємо, російська армія у ніч на 27 травня, атакувала Україну 60-ма дронами різних типів з п'яти напрямків.

Силам ППО вдалося збити 43 ворожих дрони типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни. 35 - збито вогневими засобами ураження, 8 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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