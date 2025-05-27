РФ ударила по аграрным предприятиям в Черниговской области: есть раненые

Российские войска во вторник, 27 мая, атаковали аграрные предприятия в Черниговской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Сегодня днем враг ударил из минометов и FPV-дронов по аграрному предприятию в Новгород-Северской громаде. Легко ранены трое работников, оказана помощь на месте, от госпитализации отказались. Повреждены комбайн и трактор, пожар потушили", - сообщил Чаус.

Кроме того, вечером прогремело несколько взрывов в Нежинском районе. Опять пострадало аграрное предприятие. В результате обстрела был ранен тракторист. В тяжелом состоянии он госпитализирован в больницу в Нежине.

Также вечером враг ударил по окрестностям Нежина. Повреждено предприятие. Предварительно, без жертв.

Фото: последствия удара РФ по аграрным предприятиям в Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)