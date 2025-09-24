РФ вчергове вдарила по Запоріжжю: у місті було пожежа та пошкоджено будинки

В ніч на 24 вересня росіяни знову атакували місто Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа та пошкоджено приватні оселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Зокрема, напередодні нової доби він попереджав, що для області та обласного центру є загроза застосування КАБів. Після цього в напрямку міста було зафіксовано рух щонайменше одного дрону. Надалі стало відомо про наслідки.
"Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Попередньо, без постраждалих. Наслідки встановлюються", - написав Федоров о 00:21.
Пізніше він уточнив, що через атаку РФ пошкоджено також приватні оселі та показав фото. За останніми даними, росіяни завдали по Запоріжжю 2 удари ФАБами, пожежу наразі локалізовано.
Нагадаємо, що росіяни в останні дні масово атакують Запоріжжя. На місто летіли як дрони, так і КАБи.
Зокрема, 23 вересня тривога в області тривала понад 6 годин. У цей час ворог направляв на місто і область дрони типу "Шахед" і керовані авіабомби.
Пізніше стало відомо, що один з ударів був по місцевому підприємству, в результаті чого виникла пожежа. Крім того, через ворожу атаку одна людина загинула і 15 звернулися за допомогою до лікарів.
