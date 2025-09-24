РФ вчергове вдарила по Запоріжжю: у місті було пожежа та пошкоджено будинки

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, що росіяни в останні дні масово атакують Запоріжжя. На місто летіли як дрони, так і КАБи.

Зокрема, 23 вересня тривога в області тривала понад 6 годин. У цей час ворог направляв на місто і область дрони типу "Шахед" і керовані авіабомби.

Пізніше стало відомо, що один з ударів був по місцевому підприємству, в результаті чого виникла пожежа. Крім того, через ворожу атаку одна людина загинула і 15 звернулися за допомогою до лікарів.

