РФ утримує ракетоносій у Чорному морі: чи ж загроза обстрілу "Калібрами"

Станом на 06:00, 28 квітня, у Чорному морі зафіксовано один корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 одиниць.

Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Однак ще три кораблі перебувають в Середземному морі. Один з них є ракетоносієм із загальним залпом до 8 "Калібрів".

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.