РФ удерживает ракетоноситель в Черном море: есть ли угроза обстрела "Калибрами"

Российская Федерация продолжает удерживать в Черном море корабль-ракетоноситель с "Калибрами". В связи с этим угроза обстрела для Украины не исчезла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
По состоянию на 06:00, 28 апреля, в Черном море зафиксирован один корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 единиц.
В то же время в Азовском море вражеские суда отсутствуют. Однако еще три корабля находятся в Средиземном море. Один из них является ракетоносителем с общим залпом до 8 "Калибров".
Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.
Напомним, что согласно отчету Минобороны Британии, по состоянию на февраль и спустя три года война, военно-морские возможности РФ в Черном море значительно ограничены. Причиной тому является высокоэффективные украинские операции. В то же время, корабли все еще способны наносить дальние удары ракетами.
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