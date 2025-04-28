РФ удерживает ракетоноситель в Черном море: есть ли угроза обстрела "Калибрами"

Российская Федерация продолжает удерживать в Черном море корабль-ракетоноситель с "Калибрами". В связи с этим угроза обстрела для Украины не исчезла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00, 28 апреля, в Черном море зафиксирован один корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 единиц.

В то же время в Азовском море вражеские суда отсутствуют. Однако еще три корабля находятся в Средиземном море. Один из них является ракетоносителем с общим залпом до 8 "Калибров".

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 2 судна, которые двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.