РФ ускоряет аннексию Донецкой области, хочет закончить до 1 сентября, - Андрющенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, руководство на оккупированной части Донецкой области фактически перешло в руки россиян. В частности, сегодня утром в Мариуполе на совещании местным коллаборантам отказали в зонах влияния.

Кроме того, банковская система в Мариуполе строится под российский банк, все карты будут российские, а не банка так называемой "ДНР".

"В Донецке эксперты по экспертам во всех направлениях адаптируют все под российское законодательство. Быстро и жестко. Вот поэтому и ротация на россиян. Все это, и информация, которую мы получаем, говорит о плане юридической аннексии оккупированных территорий уже до 1 сентября", - добавил Андрющенко.