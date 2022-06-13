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РФ ускоряет аннексию Донецкой области, хочет закончить до 1 сентября, - Андрющенко

Фото: российские войска хотят ускорить аннексию Донбасса (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация ускоряет захват Донецкой области и намерена "юридически" оформить аннексию до 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, руководство на оккупированной части Донецкой области фактически перешло в руки россиян. В частности, сегодня утром в Мариуполе на совещании местным коллаборантам отказали в зонах влияния.

Кроме того, банковская система в Мариуполе строится под российский банк, все карты будут российские, а не банка так называемой "ДНР".

"В Донецке эксперты по экспертам во всех направлениях адаптируют все под российское законодательство. Быстро и жестко. Вот поэтому и ротация на россиян. Все это, и информация, которую мы получаем, говорит о плане юридической аннексии оккупированных территорий уже до 1 сентября", - добавил Андрющенко.

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина отказались говорить о сроках проведения так называемых "референдумов" на захваченных территориях Украины.

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