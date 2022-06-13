РФ прискорює анексію Донецької області, хоче закінчити до 1 вересня, - Андрющенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, керівництво на окупованій частині Донецької області фактично перейшло в руки росіян. Зокрема, сьогодні вранці в Маріуполі на нараді місцевим колаборантам відмовили в зонах впливу.

Крім того, банківська система в Маріуполі будується під російський банк, всі карти будуть російські, а не банку так званої "ДНР".

"У Донецьку експерти з експертів у всіх напрямках адаптують все під російське законодавство. Швидко і жорстко. Ось тому і ротація на росіян. Все це, і інформація, яку ми отримуємо, говорить про план юридичної анексії окупованих територій вже до 1 вересня", - додав Андрющенко.