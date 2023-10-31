РФ ускладнила західним компаніям вихід з її ринку і заборонила виводити долари, - FT

Західні компанії, що виходять з Росії, повинні узгодити ціну продажу в рублях. У разі, якщо продавці наполягатимуть на отриманні іноземної валюти, вони зіткнуться із затримками та навіть втратами сум, які можуть бути переведені за кордон.

Видання пише, що нові обмеження підкреслюють занепокоєння Москви з приводу триваючого знецінення рубля, оскільки її економіка стикається із західними санкціями, запровадженими у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну минулого року.

Цього року рубль знецінився більш ніж на 20% щодо долара, перевищивши в серпні 100 рублів за долар.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що "обов'язок кожного уряду - створити найбільш сприятливі умови для своєї валюти". Нібито саме тому РФ створює найбільш сприятливі умови для рубля.

Обвал рубля

В останні кілька місяців рубль відновив своє падіння під впливом інфляції, що росте, на тлі зростаючих витрат на фінансування війни проти України. Екстрене підвищення ставок Центральним банком у серпні, за яким було ще одне підвищення минулого місяця, не змогло зупинити падіння валюти, яке призвело рубль до психологічно важливого рівня 100 за долар.

Рубль опинився під тиском, оскільки попит на тверду валюту в Росії зростає на тлі відновлення імпорту, коли економіка перебуває під міжнародними санкціями через війну. Найбільші російські експортери, основні постачальники іноземної валюти, зазнали значного зниження експортних доходів.

Уряд РФ розглядав питання відновлення контролю над капіталом у серпні, але спочатку відступив під тиском Центрального банку.