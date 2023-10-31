РФ усложнила западным компаниям выход с ее рынка и запретила выводить доллары, - FT

Западные компании, выходящие из России, должны согласовать цену продажи в рублях. В случае, если продавцы будут настаивать на получении иностранной валюты, они столкнутся с задержками и даже потерями сумм, которые могут быть переведены за границу.

Издание пишет, что новые ограничения подчеркивают беспокойство Москвы по поводу продолжающегося обесценивания рубля, поскольку ее экономика сталкивается с западными санкциями, введенными в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в прошлом году.

В этом году рубль обесценился более чем на 20% по отношению к доллару, превысив в августе 100 рублей за доллар.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил Financial Times, что "обязанность каждого правительства - создать наиболее благоприятные условия для своей валюты". Якобы именно поэтому РФ создает наиболее благоприятные условия для рубля.

Обвал рубля

В последние несколько месяцев рубль возобновил свое падение под влиянием растущей инфляции на фоне растущих расходов на финансирование войны против Украины. Экстренное повышение ставок Центральным банком в августе, по которому следовало еще одно повышение в прошлом месяце, не смогло остановить падение валюты, приведшее рубль к психологически важному уровню 100 за доллар.

Рубль оказался под давлением, поскольку спрос на жесткую валюту в России растет на фоне возобновления импорта, когда экономика находится под международными санкциями из-за войны. Крупнейшие российские экспортеры, основные поставщики иностранной валюты, претерпели значительное снижение экспортных доходов.

Правительство РФ рассматривало вопрос о возобновлении контроля за капиталом в августе, но сначала отступило под давлением Центрального банка.