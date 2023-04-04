РФ з "Ураганів" обстріляла Курахове на Донбасі та пошкодила лікарню (фото)

Окупанти вночі обстріляли місто Курахове у Донецькій області з РСЗВ "Ураган". Внаслідок ворожої атаки постраждала будівля лікарні та торговельний комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Ворог атакував Курахове з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Руйнувань зазнали п'ять будівель: лікарня, відділ поліції, торговельний комплекс, пошта й підприємство зв’язку. Також пошкоджені три цивільних автомобілі", - додали у поліції.

Зазначається, що інформації про постраждалих не надходило. Удар стався о 01:10.

"Вночі Росія завдала масованого удару по місту. Мішенню окупантів стали об’єкти критичної та соціальної інфраструктури. Зокрема пошкоджено будівлю поліції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 квітня, російські військові з РСЗВ "Град" обстріляли місто Українськ у Донецькій області.

Російська армія за минулу добу обстріляла декілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак ворога четверо осіб загинули, троє отримали поранення.

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