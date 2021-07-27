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Из РФ в Украину пытались попасть "криминальный авторитет" из списка СНБО и "вор в законе"

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Харьковская область, Вторник 27 июля 2021 12:03
Из РФ в Украину пытались попасть "криминальный авторитет" из списка СНБО и "вор в законе" Фото: ИЗ РФ в Украину пытались попасть "криминальный авторитет" из списка СНБО и "вор в законе" (dpsu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области задержали "вора в законе" по кличке "Леван Гальский" и "криминального авторитета". Они пытались незаконно попасть из России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

"Правоохранители задержали двух человек без каких-либо документов. По оперативным данным, нарушителями являются "вор в законе" по прозвищу "Леван Гальский" и "криминальный авторитет",- говорится в сообщении.

Установлено, что 42-летний "вор в законе" является гражданином РФ, а в мае текущего года был включен в санкционный список СНБО.

Как сообщают правоохранители, его сообщником оказался 31-летний гражданин Грузии и по совместительству "криминальный авторитет".

Известно, что оба мужчины задержаны. Сейчас с ними работают правоохранители.

Фото: задержание правоохранителями "вора в законе" по прозвищу "Леван Гальский" и "криминального авторитета" (dpsu.gov.ua)

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вор в законе
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