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З РФ в Україну намагалися потрапити "кримінальний авторитет" зі списку РНБО та "злодій в законі"

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Харківська область, Вівторок 27 липня 2021 12:03
З РФ в Україну намагалися потрапити "кримінальний авторитет" зі списку РНБО та "злодій в законі" Фото: З РФ в Україну намагалися потрапити "кримінальний авторитет" зі списку РНБО та "злодій в законі" (dpsu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області затримали "злодія в законі" на прізвисько "Леван Гальський" та "кримінального авторитета". Вони намагалися незаконно потрапити з Росії до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

"Правоохоронці затримали двох осіб без будь-яких документів. За оперативними даними, порушниками є "злодій в законі" на прізвисько "Леван Гальський" та "кримінальний авторитет", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 42-річний "злодій в законі" є громадянином РФ, а у травні поточного року був включений до санкційного списку РНБО.

Як повідомляють правоохоронці, його спільником виявився 31-річний громадянин Грузії та за сумісництвом "кримінальний авторитет".

Відомо, що обидва чоловіка затримані. Наразі з ними працюють правоохоронці.

Фото: затримання правоохоронцями "злодія в законі" на прізвисько "Леван Гальський" та "кримінального авторитета" (dpsu.gov.ua)

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