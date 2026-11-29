Про це заявив глава місцевої ОВА Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Близько 18:00 Ганжа сповістив, що ворог завдав удару по багатоповерхівці - будинок зазнав пошкоджень. Окрім того, почалася пожежа.

"Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", - написав глава ОВА.

Через 15 хвилин він повідомив, що відомо про щонайменше одного потерпілого.

"6-річний хлопчик дістав поранень через ворожий удар по багатоповерхівці у Дніпрі", - підтвердив Ганжа.



За його словами, дитину госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Через деякий час глава ОВА також показав перше відео з місця атаки.

"Працюють усі екстрені служби. Людям надається необхідна допомога", - додав Ганжа.

Атаки РФ на Дніпропетровщину 29 листопада

Напередодні в Синельниківському районі російські війська атакували районний центр, а також Миколаївську та Богинівську громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені станція техобслуговування, автомобілі, сільськогосподарське підприємство та приватний будинок. До лікарні у тяжкому стані доправили двох 17-річних хлопців.

У Павлограді внаслідок атак понівечені автомобілі, а в Тернівській громаді пошкоджені гаражі.

У місті Самар виникли пожежі в гаражах та автомобілях.

Під ворожим вогнем також опинилися районний центр, Марганецька та Покровська громади Нікопольського району.

У Кривому Розі пошкоджений приватний будинок, де спалахнула пожежа.

Крім того, у Кам'янському зазнала пошкоджень інфраструктура.