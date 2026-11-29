РФ ударила по багатоповерхівці у Дніпрі, постраждала дитина (відео)
Ввечері 29 листопада російські окупанти здійснили новий повітряний напад на Дніпро.
Про це заявив глава місцевої ОВА Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Близько 18:00 Ганжа сповістив, що ворог завдав удару по багатоповерхівці - будинок зазнав пошкоджень. Окрім того, почалася пожежа.
"Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", - написав глава ОВА.
Через 15 хвилин він повідомив, що відомо про щонайменше одного потерпілого.
"6-річний хлопчик дістав поранень через ворожий удар по багатоповерхівці у Дніпрі", - підтвердив Ганжа.
За його словами, дитину госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Через деякий час глава ОВА також показав перше відео з місця атаки.
"Працюють усі екстрені служби. Людям надається необхідна допомога", - додав Ганжа.
Атаки РФ на Дніпропетровщину 29 листопада
Напередодні в Синельниківському районі російські війська атакували районний центр, а також Миколаївську та Богинівську громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені станція техобслуговування, автомобілі, сільськогосподарське підприємство та приватний будинок. До лікарні у тяжкому стані доправили двох 17-річних хлопців.
У Павлограді внаслідок атак понівечені автомобілі, а в Тернівській громаді пошкоджені гаражі.
У місті Самар виникли пожежі в гаражах та автомобілях.
Під ворожим вогнем також опинилися районний центр, Марганецька та Покровська громади Нікопольського району.
У Кривому Розі пошкоджений приватний будинок, де спалахнула пожежа.
Крім того, у Кам'янському зазнала пошкоджень інфраструктура.
Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки нової атаки Росії на Вінницьку область, яка сталася 29 листопада.
Окрім того, сьогодні президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нові удари по Україні.