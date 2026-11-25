Кремль не оголошує відкритої мобілізації, але підприємствам уже встановлюють плани з набору людей до війська. Причина - втрати, які перевищили 700 тисяч загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання The Telegraph.

Скільки втратила російська армія

За оцінками розвідки Міноборони Великої Британії, Росія щомісяця втрачає від 30 до 40 тисяч військових.

Новий аналіз, який оприлюднили в понеділок, частково спирається на зламані статистичні дані. У ньому йдеться, що в російській армії вже загинуло понад 700 тисяч людей.

Якщо додати поранених, які вже не зможуть повернутися на фронт, загальні втрати перевищують два мільйони. У The Telegraph пишуть, що такі втрати схожі на найкривавіші битви Першої світової війни - на Соммі та під Пашендейлом.

Як Кремль відбирає людей до війська

У виданні зазначають, що багато хто чекав від глави Кремля Володимира Путіна повної мобілізації, щоб поповнювати війська на Донбасі.

Натомість Росія проводить приховану мобілізацію. Підприємствам встановлюють плани з набору людей до війська, а за підписання контракту пропонують мільйонні виплати.