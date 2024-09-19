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РФ тримає у Курській області 37 тисяч вояків і хоче до 15 жовтня витіснити ЗСУ, - джерела

Фото: РФ хоче до середини жовтня витіснити ЗСУ у Курській області (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Росія зосередила у Курській області 37 тисяч солдатів. Російська влада поставила завдання ворожим військам до середини жовтня витіснити ЗСУ.

За даними РБК-Україна, кремлівський режим хотів зібрати для контрнаступу у Курській області угруповання військ у співвідношенні 5 до 1. Зараз, ймовірно, ця пропорція ще не досягнута.

Поінформовані джерела РБК-Україна стверджують, що наразі в Курській області Росія сконцентрувала близько 37 тисяч військ. З 10 на 11 вересня вони розпочали контрнаступальну операцію, щоб відтіснити українські війська.

Один зі співрозмовників видання у Силах оборони каже, що російські війська отримали завдання до 15 жовтня витіснити українські сили з усієї Курської області, а до 30 жовтня - створити так звану буферну зону на території прикордонних областей, що межують з Росією.

З огляду на те, що наш Генштаб поінформований про задуми противника та готується протидіяти їм, то ці плани можуть залишитись лише на папері.

"Принаймні, ще місяць тому деякі співрозмовники видання у військовому керівництві давали значно песимістичніші прогнози щодо здатності України утримати зайняту частину Курщини, аніж те, що виявилось насправді", - йдеться у матеріалі.

 

Бої у Курській області

З 6 серпня Сили оборони проводять наступальну операцію у Курській області. Україна контролює понад 100 населених пунктів і створила військову комендатуру.

Проте днями стало відомо, що Росія почала свій власний наступ у Курській області, щоб вибити з позицій ЗСУ. Як зазначає британська розвідка, росіяни поки не досягли значних успіхів.

Президент Володимира Зеленського, коментуючи контратаку ворога, заявив, що операція у Курській області йде за планом.

Детальніше про те, як атака військ РФ у Курській області відкрила новий маневр для ЗСУ - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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